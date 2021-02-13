Псаки заявила, что Россия и Китай используют свои вакцины от коронавируса в дипломатических целях

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай используют свой успех в разработке вакцин против коронавируса, чтобы достичь собственных целей в сфере дипломатии, заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии», - сказала она, добавив, что американцы следят «за этими попытками» с обеспокоенностью.

Псаки также сообщила, что президент Джо Байден обсуждает вопрос вакцин против COVID-19 со многими мировыми лидерами, и он «намерен вернуть США центральное место на мировой арене».

«Думаю, такие страны, как Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ. Мы не станем с этим мириться. США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения. Это важно и обезопасит людей», - приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

К слову, сайт kp.ru писал о статье агентства Bloomberg, в которой говорится, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» – крупнейший научный прорыв после распада СССР. После публикации в медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований стало понятно, что российский препарат защищает от COVID-19 не хуже американских или европейских аналогов и в разы лучше китайских. В тестировании прививки приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, а ее эффективность оценивается в 91,6%.