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Новым прокурором Международного уголовного суда стал британец Карим Хан

На эту должность претендовали еще трое кандидатов
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Представитель Великобритании Карим Хан избран прокурором

Представитель Великобритании Карим Хан избран прокурором

Фото: REUTERS

Новым прокурором Международного уголовного суда (МУС) по итогам голосования во втором туре избран представитель Великобритании Карим Хан. Его поддержали 72 члена Ассамблеи стран – участниц Римского статута МУС, а для победы было достаточно 62 голоса из 123.

Кроме британца Хана, на эту должность претендовали еще трое кандидатов – адвокат из Ирландии Фергал Гейнор, который набрал 42 голоса, прокурор из Испании Карлос Кастресана (пять голосов) и его коллега итальянец Франческо Ло Вой (три голоса), передает ТАСС.

Прокурор Международного уголовного суда избирается на срок девять лет. Карим Хан должен официально вступить в должность 16 июня, он сменит на этом посту гамбийского юриста Фату Бенсуда, в отношении которого США ранее ввели санкции за расследование преступлений американских военных в Афганистане и захвата палестинских территорий Израилем.

Ранее сайт kp.ru писал, что новая вашингтонская администрация намерена пересмотреть это решение предыдущей.