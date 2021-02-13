CNN: Трампу понравилось выступление его адвокатов на процессе по импичменту в сенате

Слушания по импичменту идут в сенате уже четвертый день Фото: REUTERS

Нынешнее выступление стороны защиты на процессе по делу об импичменте в сенате больше понравилось бывшему президенту США Дональду Трампу, чем предыдущее, передает телеканал CNN.

В прошлый раз экс-глава Белого дома остался недоволен тем, что говорили его адвокаты. Республиканец сейчас находится в своем флоридском поместье «Мар-а-Лаго» и следит за процессом по телевизору и в Интернете, как все. По данным газеты Politico, ранее Трамп «был разочарован резким контрастом» между речами стороны обвинения и защитников. Он счел доводы своих юристов «невнятными» и слишком запутанными, а также высказывал мнение, что адвокаты упустили множество возможностей представить аргументы в его пользу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, слушания по импичменту идут в сенате уже четвертый день. Обвинитель от Палаты представителей конгресса Стейси Плэскит оговорилась и заявила, что республиканец должен быть оправдан.