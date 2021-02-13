Психолог считает, что не все россияне снимут маски после пандемии

Некоторые люди продолжат носить маски, даже когда это станет не нужно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В некоторых регионах России ситуация с коронавирусом улучшилась, и местные власти ослабили масочный режим, однако некоторые люди будут носить защитные маски в общественных местах даже тогда, когда это станет не обязательно, считает психолог, основатель «Академии моделирования будущего» Андрей Антонов.

В первую очередь это те, кто боится заразиться. По словам психолога, «чем больше у человека страха перед вирусами, чем глубже он «осел» на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются».

Кроме того, защитные маски продолжат носить люди с низкой самооценкой, поскольку из-за неуверенности в себе им так комфортнее, возникает иллюзия защиты от мнения окружающих.

«Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут», - пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

К третьей категории людей, которые будут ходить в масках и после пандемии, психолог отнес тех, кто по каким-то причинам хочет остаться неузнанным.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе в двух республиках – в Удмуртии и в Чечне – объявили о решении отменить масочный режим на своих территориях. Многие эксперты считают такой шаг преждевременным.

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