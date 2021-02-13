Опрос: Больше половины американцев хотят, чтобы Трамп навсегда ушел из политики

Многие американцы считают, что экс-президенту США Дональду Трампу следовало бы прекратить участие в политической жизни страны Фото: REUTERS

Больше половины американцев хотят, чтобы бывший президент США Дональд Трамп навсегда ушел из политики. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного телеканалом CNBC.

Такого мнения придерживаются 54% респондентов, причем подавляющее большинство из них (81%) поддерживают Демократическую партию, но и среди сторонников республиканцев есть люди, которые тоже считают, что Трампу нужно прекратить участие в политической жизни страны.

Вместе с тем, 48% опрошенных из числа тех, кто поддерживает однопартийцев экс-главы Белого дома, надеются, что он не покинет политическую арену и продолжит активную деятельность.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сенате уже четвертый день идут слушания по делу об импичменте в отношении Дональда Трампа. Обвинитель от Палаты представителей конгресса Стейси Плэскит оговорилась и заявила, что он должен быть оправдан.