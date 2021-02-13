Биолог предупредила о новом всплеске заражений коронавирусом в России

Эксперты предупреждают о новой волне коронавируса весной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что с приходом весны в России начнется новый всплеск заражений коронавирусом.

«В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно», - сказала она в беседе с РИА Новости.

По словам Анчи Барановой, «сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится». Однако профессор при этом отметила, что снизить заболеваемость поможет вакцинация россиян против COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что весной ожидается новая волна заражений коронавирусом, причем она будет в любом случае, однако если преждевременно отменить все связанные с COVID-19 ограничения, в том числе отказаться от ношения масок в людных местах, то заболеваемость будет массовой.