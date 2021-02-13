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Коронавирус Covid-19

Биолог считает, что люди и после прививки от коронавируса могут быть переносчиками

Профессор предупредила, что вакцинация не избавляет от необходимости носить маску
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Прививка от коронавируса не избавляет от необходимости носить маску

Прививка от коронавируса не избавляет от необходимости носить маску

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса не избавляет от необходимости носить защитную маску даже после двух инъекций препарата против COVID-19, потому что люди и после прививки могут быть бессимптомными переносчиками инфекции. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные, и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», - сказала специалист в беседе с РИА Новости.

Профессор пояснила, что «прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее психолог Андрей Антонов рассказал, что некоторые люди будут носить защитные маски в общественных местах даже тогда, когда это станет не обязательно.

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