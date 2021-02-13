Госдепартамент США посоветовал американцам не ездить в Мьянму

Американцам порекомендовали отказаться от поездок в Мьянму в связи с ситуацией в стране Фото: REUTERS

Госдепартамент США настоятельно рекомендует американцам воздержаться от поездок в Мьянму. Причин отказаться от такого путешествия, по мнению госдепа, как минимум три – госпереворот, возможность беспорядков и ситуация с коронавирусом в этой стране.

«Не совершайте поездок в Мьянму из-за COVID-19, а также гражданских беспорядков и вооруженных конфликтов», - цитирует текст заявления американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

В госдепартаменте уверены, что «ареста и свержения избранных должностных лиц правительства» в республике будут продолжаться массовые народные протесты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. До этого были задержаны действующий президент и глава правительства страны.

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