Последние новости на утро 13 февраля 2021: В ЕС приняли к сведению слова Лаврова об отношениях Москвы и Брюсселя

«КП» – о последних новостях на утро 13 февраля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 13 февраля 2021 года. В Европейском союзе приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее заявил о возможности разрыва связей Москвы с Брюсселем из-за санкционной политики ЕС. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, назвав взаимоотношения двух сторон «нехорошими вне зависимости от подобных высказываний».

Россия в ответ на очередные недружественные шаги Незалежной, которая ввела персональные санкции против юридических и физических лиц из РФ, расширила список украинских компаний, в отношении которых действуют ответные санкции. Под ограничения попали еще девять предприятий Украины: «Донмар», «Краншип», «Максима Металл Сервис», «Полтавский агроагрегатный завод», «Солар Стальконструкция», «Трансшип» и его дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также компания Kirgan Holding S.A.

К слову, двум новейшим украинским самолетам, произведенным авиастроительной компанией «Антонов» запретили подниматься в воздух: Государственная авиационная служба Украины исключила из госреестра гражданских воздушных судов Ан-132D и Ан-178 с заводским номером «001».

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Глава МИД Лавров подчеркнул, что наша страна не будет инициатором разрыва, но и терпеть оскорбительные санкции больше не намерена. Подробнее – в материале нашего колумниста Евгения Умеренкова (подробности).