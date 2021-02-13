Меланья Трамп сообщила о создании своей организации для поддержки детей

Меланья Трамп Фото: REUTERS

Меланья Трамп, супруга бывшего президента США Дональда Трампа, объявила о создании собственного офиса.

«Меланья Трамп объявляет об открытии «Офиса Меланьи Трамп». Следите за новостями и обновлениями», - говорится в сообщении, опубликованой в учетной записи организации, которое перепостила на своей странице в Twitter бывшая первая леди.

Ранее телеканал CNN заявлял, что организацию собираются открыть в городе Палм-Бич, расположенном в штате Флорида. «Офис Меланьи Трамп» должен стать продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best («Будь лучше»), которая занимается вопросами детского здоровья, благосостояния и обеспечением безопасности при выходе детей в интернет.

Напомним, Меланья нарушила очередную традицию уходящей первой леди. Она ушла не поблагодарила персонал за работу. Отмечается, что благодарственные письма все же получили 80 сотрудников, однако персонал Белого дома усомнился в том, что они подписаны лично Меланией.