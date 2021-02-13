Врач рассказал, как долго нужно будет носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масочный режим будет необходим до тех пор, пока не появятся данные о частоте повторных заражений коронавирусной инфекцией и их последствиях. Так считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Мы знаем, что повторное заражение возможно, но мы не знаем, насколько это часто, потому что мы даже про первичные случаи, сколько людей у нас хотя бы один раз встречались с вирусом, знаем достаточно смутно», - приводит ТАСС слова специалиста, который отметил, что «пока мы не получим информацию, мы носим маски».

По его словам, только 10-20 процентов антител, вырабатываемых к вирусу, эффективны против него. Лукашев уточнил, что при болезни организм вырабатывает сразу несколько антител, но при этом большая часть из них бесполезна, а временами «лишние» антитела могут даже мешать при борьбе с инфекцией.

«Когда много антител - это хорошо, но даже это не может на 100% гарантировать, что клетки в ротоглотке не могут быть заражены», - пояснил эксперт.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Удмуртии Александр Бречалов сообщили об отмене в их регионах обязательного ношение масок в общественных местах, однако позже в правительстве заявили, что регионы не могут сами отменять обязательный масочный режим.