Врачи обнаружили микротромбы у умерших от коронавируса пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Группа ученых под руководством доцента Университета Джона Хопкинса Дэвида Науэна изучили состояние сосудов головы у пяти пожилых американцев, умерших от последствий коронавируса в апреле–мае прошлого года, и выявили в капиллярах множество микротромбов.

«В их капиллярах оказались следы хронической нехватки кислорода и множество мегакариоцитов - клеток, которые отвечают за выработку "стройматериалов" для тромбов», - говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Neurology.

Как выяснили ученые, у пациентов могут развиваться самые тяжелые формы инфекции. Коронавирус поражает не только клетки легких, однако может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сердца, сосудов. Кроме того, по данным исследователей, проникновение мегакариоцитов в капилляры мозга связано именно с коронавирусной инфекцией.

Эксперты пока не могут ответить, откуда эти клетки взялись в сосудах. Специалисты выстраивают гипотезы относительно причин таких нарушений. Речь может идти о проникновение вируса в клетки мозга или сбоях в работе сосудов.

Дэвид Науэн и его коллеги полагают, что инфекция влияет на работу клеток сосудов, из-за чего в них начинается выработка сигнальных веществ, которые провоцируют формирование тромбов. Для подтверждения данной гипотезе, эксперты приступят к анализу новых образцов тканей сосудов и мозга.