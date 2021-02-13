Жириновский о возможности разрыва отношений с Европой: пора стукнуть кулаком по столу

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в слова эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее заявил о возможности разрыва связей Москвы с Брюсселем, при продолжении санкционной политики.

По словам политика, Брюссель очень заинтересован в Москве, и все повестка дня Евросоюза связна с Россией.

«Они же боятся, они нас держат там, потому что десятки миллионов евро в год мы им платим. Ради денег они готовы. Плюс моральный аспект. Если нас не будет в Совете Европы, тогда им нечего обсуждать», - сказал он.

Жириновский заявил, что Брюссель пойдет «на попятную», поскольку боится оставаться один на один с Вашингтоном или Пекином. «Африка. Что они будут делать, если еще 10 миллионов приедет из Африки? Поэтому они в нас заинтересованы», - добавил глава ЛДПР.

Как отметил Жириновский, в таких условиях правильно придерживаться жесткой линии. «Мы полностью поддержим Лаврова и наше Министерство иностранных дел. Пора стукнуть кулаком по столу. Надо жестко разговаривать», - заявил политик.

Глава ЛДПР напомнил, что Россия экспортирует не только газ, нефть, лес, но и ценные металлы. «Без наших металлов их самолеты не взлетят. Огромное количество техники они тоже от нас получают. Поэтому здесь взаимная заинтересованность», - заключил он.

Напомним, ранее глава МИД РФ сообщил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, и добавил, что Москва больше не намерена терпеть новые санкции. Позже в Кремле пояснили, что министр говорил о том, что российская сторона должна быть готова к враждебным шагам со стороны Брюсселя, и готова к разрыву отношений, если он состоится по инициативе ЕС, но хочет развивать отношения с ним.