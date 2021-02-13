Аналитик назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов Фото: Иван МАКЕЕВ

Повышению пенсий для россиян без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике. Такой способ назвала ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны», - приводит РИА Новости слова эксперта.

По ее словам, такой переход не перегрузит бизнес в условиях кризиса, а в долгосрочной перспективе такой подход способствует восстановлению экономической активности.

Как уточнила Хейфец, подобное решение снизит долю теневой занятости и простимулирует бизнесменов оформлять сотрудников в рамках установленным законом порядка.

Аналитик также высказалась против предложений о повышении налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных компаний, в том числе добывающих.

Напомним, ранее три способа увеличить пенсии в России назвал депутат Сергей Миронов. Как отметил глава «Справедливой России», в настоящее время федеральный бюджет каждый год выделяет российскому Пенсионному фонду около трех триллионов рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии.