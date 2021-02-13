В России за сутки выявлен 14 861 новый случай заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлен 14 861 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированные были зарегистрированы во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на субботу, 13 февраля 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране возросло до 4 057 698 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, приведенным в Оперштабе, за прошедшие 24 часа наибольшее количество инфицированных снова выявили в Москве. В российской столице ежесуточный прирост заболевших составил 1963. Следом идет Санкт-Петербург с показателем 1130 случая заражения. Тройку замыкает Московская область с 884 заразившимися.

Среди новых инфицированных около 10,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 502 летальных исхода, а выздоровевших было вновь больше, чем заболевших - 18 765 человек. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в стане стали 79 696 заразившихся, всего вылечились 3 577 907.