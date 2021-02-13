Гинцбург назвал способы повысить эффективность вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Национального центра имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал способы повысить эффективность вакцины от коронавирусной инфекции.

По его словам, для формирования лучшего иммунного ответа на введенную вакцину необходимо воздержаться от интенсивных физических нагрузок в течение двух дней после прививки.

«Человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно», - пояснил глава центра им. Гамалеи в интервью «Российской газете».

Гинцбург также посоветовал полноценное и разнообразное питание после вакцинации. Как он уточнил, образование антител является энергозатратным процессом, который требует синтез белков.

В-третьих, он указал на необходимость воздержаться от вредных привычек, которые частично снижают эффект от прививки.

Напомним, накануне Гинцбург рассказал о второй стадии испытаний однокомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». По его словам, препарат будут применять в странах, у которых нет возможности приобрести полноценную двухкомпонентную вакцину.