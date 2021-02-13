Долги за тепло в России в 2020 году выросли на 15,5 млрд рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дебиторская задолженность россиян за потребленную тепловую энергию за прошлый год выросла на 8 процентов год к году, или на 15,5 миллиарда рублей. Суммарно долги превысили 209 миллиардов рублей. Такие данные предоставили в «Совете производителей энергии».

«За период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года наблюдается увеличение ДЗ (дебиторской задолженности) на 15,5 миллиарда рублей (плюс 8 процентов)», - говорится в сообщении, где отмечается, что такая тенденция «свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности»

Как отмечается, постановление правительства, которое ввело мораторий на начисление штрафов за неуплату услуг ЖКХ привело к тому, что ряд потребителей перестали платить за оказываемые услуги.

В «Совете производителей энергии» отметили необходимость принятия мер по укреплению платежной дисциплины граждан, а также оказания адресной поддержки отдельных групп населения, которые оказались в сложной ситуации.

«Важно продолжить контроль за своевременной и полной оплатой электро- и теплоэнергии как гражданами, так и организациями и учреждениями, в том числе финансируемыми из бюджетов всех уровней», - говорится в заявлении совета.