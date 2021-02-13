Мишустин поручил повысить зарплаты бюджетникам

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Министерству труда и Минфину до 20 апреля 2021 года внести предложения по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Глава правительства также указал на то, что система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной.

«До 20 апреля 2021 года внести в правительство Российской Федерации согласованные предложения о повышении оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в целях обеспечения неукоснительного соблюдения указов президента Российской Федерации», - говорится в опубликованном в субботу, 13 января, решении заседания правительства, прошедшего 12 февраля.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр поручил к началу апреля представить российскому правительству детальную информацию о зарплатах бюджетников. Мишустин указал на необходимость оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень заработной платы каждого работника.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос о зарплатах бюджетников в стране и устранить проблемы в данной сфере. Глава государства отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам.