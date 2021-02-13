В парламенте Крыма посоветовали Турции оставить мечты о юге России Фото: REUTERS

Анкаре следует оставить мечты о южной территории России. Таким образом глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал карту с прогнозом расширения турецкой зоны влияния.

Парламентарий назвал все эти планы «весьма нелепыми». По его мнению, они напоминают отрывок из научно-фантастического жанра.

«Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», - приводит РИА Новости слова Гемпеля.

Как отметил парламентарий, Анкара активно присматривались к Крыму, когда полуостров еще был в составе Украины. По его словам, тогда Турция развернула на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность, но, как подчеркнул он, теперь Крым стал законной частью России.

Напомним, ранее государственный телеканал Турции «TRT1» показал карту территорий, которые якобы «будут включены» в состав страны к 2050 году. Как отмечалось, Турция должна стать великой державой, включающий юг России, а также Армению, Азербайджан, Грецию, Кипр, Грузию, Южную Осетию, Абхазию, Египет, Ливию, Донбасс, и даже небольшую часть Средней Азии и Аравийский полуостров.

Как отметил политический эксперт Владимир Джаралла, политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - национализм, но с религиозной оберткой. По его словам, правительство под его руководством идет на активные шаги во внешней политике и усиливает националистическую пропаганду во внутренней политике, чтобы не потерять поддержку со стороны НАТО и Евросоюза.