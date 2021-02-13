Депутат Госдумы ответил на заявление Украины о Минских соглашениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дальнейшим действием Киева после слов о невозможности выполнить Минские соглашения может стать призыв к составлению новых договоренностей. Таким образом депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал сделанное накануне заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как отметил российский депутат, Киев и ранее показывал себя «недобросовестным исполнителем» разносторонних соглашений.

Ермак предположил, что позже Украина сообщит о необходимости новых договоренностей. «Причем главное - чтобы это устроило коллективный Запад и Киев … К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», - сказал парламентарий в комментарии RT.

Депутат подчеркнул, что подобные действия мешают урегулированию конфликта. «Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», - заключил он.

Напомним, ранее глава офиса украинского лидера заявил о невозможности выполнить Минские соглашения. Ермак отметил прогресс в переговорах по Донбассу, однако, по его словам, продвигается диалог медленно. Кроме того, он указал на важность присутствия в Донбассе других представителей Запада.