Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах по безопасности в Вене Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации России на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов, отметив, что не понимает, что не понимает, в чем заключается причина подобного решения.

«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?», - написал дипломат в своем личном аккаунте в Twitter.

Как отметил Гаврилов, блокировка официальных аккаунтов, которые отражают «официальную принципиальную позицию той или иной страны», является «явной цензурой».

Глава российской делегации уточнил, что на время блокировки официального аккаунта вся информация будет публиковаться на его странице.

Напомним, ранее Twitter заблокировал аккаунт китайского посольства в США. Однако тогда соцсеть пояснила, с чем связано такое решение. Блокировка произошла после того, как аккаунт диппредставительства сделал публикацию о политике в Синьцзян-Уйгурском автономном районе