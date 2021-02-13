Миссия МВФ безрезультатно завершила работу на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миссия Международного валютного фонда вчера безрезультатно закончила работу на Украине. Работа велась в дистанционном формате на фоне пандемии коронавирусной инфекции, прогресса в вопросе пересмотра кредитной программы для Киева в ходе переговоров так и не достигли. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил постпред фонда на Украине Йоста Люнгман.

- Необходим больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Переговоры по данному вопросу будут продолжаться. В ходе работы обсудили реформы, предусмотренные действующей программой кредитования. Это вопрос деятельности украинского Национального банка, улучшения законов государства по банковскому надзору, меры по снижению фискального дефицита, - цитирует его слова издание РБК-Украина.

Напомним, миссия Международного валютного фонда возобновила работу на Украине, чтобы оценить состояния экономики государства и разработать рекомендации для последующего сотрудничества.

Летом минувшего года исполнительный совет фонда одобрил новую кредитную программу для Украины. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву около пяти миллиардов долларов.