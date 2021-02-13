Ученые: ношение масок может снизить тяжесть течения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ношение масок зараженными коронавирусной инфекцией пациентами может снизить тяжесть течения заболевания. Об этом сообщили ученые из американского Национального института здравоохранения, исследование которых опубликовали в субботу, 13 февраля, в издании Biophysical Journal.

Медицинские маски, как утверждают специалисты, значительно повышают влажность вдыхаемого воздуха. Это стимулирует выработку интерферонов — белков, которые выделают клетки организма в ответ на вторжение в него вируса. Именно эта влажность может оказать положительное влияние на здоровье инфицированного.

Авторы исследования сообщают, что влажный воздух может ограничить распространение коронавируса в легкие и способствовать формированию защитного механизма респираторного тракта, которые удалит слизь и потенциально вредные частицы из легких.

Американские ученые исследовали четыре типа защитных масок: № 95, трехслойную одноразовую хирургическую, двухслойную из хлопка и полиэстера и толстую хлопковую. Испытуемых просили дышать в герметический черный ящик, а после в этих ящиках замеряли уровень влажности. Процедуру добровольцы повторяли с маской на лице. Во втором случае большая часть водяного пара оставалась на ткани, конденсировалась и вдыхалась повторно. При этом наибольший уровень влажности обеспечила толстая хлопковая маска.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что уже летом 2021 году доля жителей планеты с иммунитетом против коронавируса достигнет 60%, а значит люди смогут постепенно отказываться от масочного режима.