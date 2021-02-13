Двух детей, которых мать раздела на морозе в Новой Москве, перевели из реанимации. Фото: Instagram Анны Кузнецовой

Двоих из троих детей, которых мать бросили в лесу в Новой Москве, перевели в общую палату из отделения реанимации. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице в социальной сети Instagram.

- Мы находимся на связи с врачами. Младших детей уже перевели из реанимации в общую палату, там с ними будут работать волонтеры и психологи и, конечно, наши заботливые медики, - отметила она.

Анна Кузнецова посетила медицинское учреждение, где лежат дети, в минувшую пятницу. Она сообщила, что старший из троих детей пострадал больше всех.

Анна Кузнецова посетила медицинское учреждение, где лежат дети, в минувшую пятницу. Фото: Instagram Анны Кузнецовой

Омбудсмен также поговорила с человеком, которые нашел детей в лесу и вызвал им скорую. В тот день молодой человек по имени Азиз пошел гулять с собакой.

- Героем он себя не считает, но, когда увидел детей в лесу на снегу, то действовать начал незамедлительно, не отходил от них до приезда медиков, - сообщила Анна Кузнецова.

Напомним, вечером 11 февраля многодетная мать привезла троих своих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, раздела их там и оставила на улице. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии.