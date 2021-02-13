В МЧС опровергли обрушение крыши ангара в Новой Москве

В ангаре в поселке Кресты в Новой Москве просела крыша из-за скопления снега

В Новой Москве в субботу, 13 февраля, произошло ЧП в пушно-меховом комплексе «Белочка». Очевидцы сообщили, что в ангаре обрушилась крыша из-за сильного снегопада. Однако в МЧС факт обрушения не подтвердили.

- В ангаре в поселке Кресты в Новой Москве просела крыша из-за скопления снега. Одного человека спасателям удалось вывести - ему уже оказывают помощь. В здании 200 квадратных метров могут находиться еще два человека. Спасатели продолжают работать на месте ЧП, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Ранее в СМИ сообщили, что обрушился ангар и что под завалами находятся семь человек.

Как удалось выяснить "КП", в деревне Кресты в пушно-меховом комплексе «Белочка» работают приезжие. С 2003 года там занимались разведением кроликов и пушных зверей в условиях фермы. Здесь занимались выделкой и окраской меха. На владельца в 2009 году подали в суд, рассмотрение дела шло до 2016 года. Здание использовалось как склад. Как сообщают местные, там был охранник, а вот чем занимались там последние годы, неизвестно.