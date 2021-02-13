Доктор Мясников заявил о приближении новой пандемии после коронавируса Фото: REUTERS

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении новой пандемии, которая может оказаться опаснее эпидемии коронавирусной инфекции.

По словам медикам, пандемия COVID-19 стала чем-то вроде тренировочного процесс перед «более страшной» эпидемией. У новой инфекции могут быть две возможные причины возникновения.

- Первая причина – это вирус птичьего или свиного гриппа, которые будут переходить от животного к людям. Вторая - когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Этого надо ждать, - заявил Александр Мясников в интервью изданию Ura.ru.

Телеведущий отметил, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России врачи выявили еще 14 861 новый случай коронавируса, общее число заразившихся на территории страны достигло отметки в четыре миллиона человек.