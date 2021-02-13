Один человек погиб при ЧП в ангаре в Новой Москве, где просела крыша. Фото: кадр из видео

Один человек погиб при ЧП в ангаре в Новой Москве, где просела крыша. Об этом в интервью агентству ТАСС в субботу, 13 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах города.

- Третий человек, которые находился под завалами, погиб. Его тело пока что не извлекли, рассказал он.

В экстренных службах Новой Москвы уточнили, что мужчина оказался в самом эпицентре ЧП в пушно-меховом комплексе «Белочка». Двое рабочих, которых спасатели сумели вытащить из-под завалов, рассказали, что он был в самом центре ангара, когда крыша просела из-за сильного снегопада. Всего там находились семь человек, четверо из них вышли из строения до момента ЧП.

Как сообщал сай kp.ru, в МЧС факт обрушения ангара не подтвердили. Там сообщили, что крыша ангара в поселке Кресты в Новой Москве просела крыша из-за скопления снега. В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.