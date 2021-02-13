МИД РФ объяснил отъезд российских дипломатов из Лондона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское министерство иностранных дел объяснило отъезд нескольких российских дипломатических работников с семьями из Лондона плановой ротацией. Об этом представители внешнеполитического ведомства сообщили в субботу, 13 февраля, в Telegram-канале.

- Они покинули территорию Великобритании, потому что заехали новые десять семей. Это плановая ротация дипломатического состава, которая является нормальной практикой, - говорится в сообщении МИД России.

Представители министерства отметили также, что российские дипломаты вынуждены заезжать группами, поскольку королевство ввело так называемые комплексные визовые размены.

- Вместо обычного регулярного продления и замены дипломатов теперь создают списки, которые должны согласовать обе стороны. Люди теперь вынуждены получать визы в целый ряд заграничных точек, в частности в Лондон, в рамках данной практики, - объяснили в дипведомстве.

Накануне российское посол в Великобритании сообщил, что отношения России и королевства стабилизировались на низком уровне и не улучшаются в последнее время.