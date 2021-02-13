Адвокаты Навального обратились в Совет Европы из-за неисполнения решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше» Фото: REUTERS

Защита осужденного на лишение свободы Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы из-за неисполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Ив Роше». Об этом в субботу, 13 февраля, сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова.

- Обращение рассмотрят на заседании в марте. Защита будет просить комитет задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении РФ. Ей предусмотрены меры в отношении стороны, которая не исполняет решения ЕСПЧ, - сообщила юрист в интервью агентству ТАСС.

В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных присудил им компенсацию в более чем 80 тысяч евро, заявив, что власти России якобы нарушили в их отношении несколько статей конвенции по правам человека. В 2018 году в связи с решением ЕСПЧ российский Верховный суд возобновил производство по делу «Ив Роше» в отношении братьев Навальных, однако после рассмотрения приговор оставили без изменения. Решение ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. При этом компенсация Навальным была выплачена.

Накануне Симоновский суд заменил 3,5 года условного срока Алексею Навальному по данному делу на реальный срок в колонии общего режима в связи с многочисленными нарушениями им условий УДО.

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