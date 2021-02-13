Twitter разблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов сообщил, что аккаунт дипломатической миссии в социальной сети Twitter уже разблокировали. Об этом он написала в Twitter в субботу, 13 февраля.

- Дорогие друзья и коллеги, наш аккаунт восстал из пепла!, - сообщил Константин Гаврилов.

Руководитель делегации России отметил, что по неизвестной причине у аккаунта исчезли подписчики, при этом весь контент сохранился. Наращивать подписчиков придется заново.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня днем социальная сеть Twitter по неизвестным причина заблокировала официальный аккаунт делегации России на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Константин Гаврилов заявил, что подобная блокировка аккаунта, отражающего официальную позицию государства, является явной цензурой.