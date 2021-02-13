The Diplomat назвал ВМФ России реальной угрозой для НАТО Фото: Артем КИЛЬКИН

Современные возможности Военно-морского флота России продемонстрировали высокое развитие общего военного потенциала государства. Они представляют реальную угрозу для НАТО, говорится в материале американского издания The Diplomat в субботу, 13 февраля.

Издание отмечает, что в структуре морского флота России огромную роль в ядерном сдерживании и в демонстрации силы играют подводные лодки. Военный потенциал страны серьезно увеличился с 1991 с помощью эффективных реформ по модернизации и финансированию флота, а также после перехода к высокотехнологичным вооружениям.

- Возрождение российский подлодок является большой проблемой для Соединенных Штатов и АТО. Кроме разработки ультрасовременных подлодок, Россия также сосредотачивает усилия на новых нишевых возможностях, - отметил автор статьи.

Американский журналиста отметил проекты «Ясень» и «Борей» с крылатыми ракетами «Калибр» и межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава – 30», а также АПЛ специального назначения «Хабаровск» и «Белгород», которые станут носителями ядерных торпед «Посейдон».

Напомним, накануне военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец рассказал о подводном ядерном беспилотнике «Посейдон» - новейшем российском оружии, средств защиты от которого ни у кого в мире нет.