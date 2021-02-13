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Генерал СБУ предсказал Украине потерю Донбасса за два месяца

Бывший глава следственного управления СБУ рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от минских соглашений
Ксения АНУФРИЕВА
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Генерал СБУ предсказал Украине потерю Донбасса за два месяца

Генерал СБУ предсказал Украине потерю Донбасса за два месяца

Фото: REUTERS

Экс-руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк предрек Украине потерю Донбасса за два месяца в случае отказа Киева от выполнения минских соглашений.

- Если украинская сторона официально откажется от минских соглашений, то можете быть уверены, что в первую очередь Украина за месяц или два потеряет всю Донецкую и Луганскую области. Россия сделает все красиво, не прибегая к участию «зеленых человечков». Там будет так, что все сделали сами жители этих областей, - выразил свое мнение генерал в интервью телеканалу «Наш» в субботу, 13 февраля.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности почти невозможно выполнить в текущей их редакции. Он сказал, что за почти шесть лет с момента подписания этих соглашений ощутимых результатов не видно.

До этого Ермак также заявил, что Штаты в качестве стратегического партнера Украины могут сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе.