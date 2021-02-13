Генерал заявил, что армия Украины лишилась 70 тысяч военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский генерал Сергей Кривонос сообщил о значительном ослаблении армии Незалежной: по его словам, из Вооруженных сил Украины уволились за последние годы около 70 тысяч военнослужащих. Об этом военный рассказал в субботу, 13 февраля, в эфире канала «Апостроф».

Он отметил, что данная ситуация сложилась на фоне нестабильной обстановки на фронте. Военнослужащие не понимают, что им делать дальше, а денежные вознаграждения, которые выдают им за службы, называют «иудскими».

- Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Примерно 70 тысяч человек. Украинским властям следует больше не заниматься самообманом и перестать врать народу о том, что в стране все прекрасно. Где тут прекрасно? Экономика в упадке, армия ослаблена, - подчеркнул Сергей Кривонос.

Напомним, ранее генерал украинской Службы безопасности предрек Украине потерю Донбасса за два месяца, если страна официально откажется от выполнения минских договоренностей.