Более 40 точек обогрева и питания для водителей установят на МКАД Фото: Михаил ФРОЛОВ

На всем протяжении МКАД в ближайшее время установят более 40 точек обогрева и питания для водителей. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил заместитель московского мэра Петр Бирюков в ходе беседы с журналистами.

Он отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий и прогнозируемых морозов до минус 27 градусов по Цельсию по поручению мэра российской столице на трассе будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием. Рядом с точками обогрева и питания установят передвижные туалетные кабины.

- Сейчас в регионе ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники. К водителям большая просьба не препятствовать работе коммунальных служб и временно с учетом погоды отложить несрочные поездки на личном транспорте, - отметил Петр Бирюков.

В настоящее время на МКАД и в ТиНАО продолжают дежурить тягачи, которые оказывают помощь водителям фур.

Как ранее писал сайт Kp.ru, на фоне сильных снегопадов в Москве с сегодняшнего утра фиксировались пробки в девять баллов.

ПО ТЕМЕ

Фото рекордного снегопада в Москве 13 февраля 2021: как «черная метель» замела город

В столице девятибалльные пробки из-за «снегокалипсиса». Сайт kp.ru публикует фото и видео рекордного снегопада в Москве 13 февраля 2021 года (подробности)