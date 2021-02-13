Власти Москвы намерены очистить улицы от снега за пять дней Фото: Иван Макеев

Власти российской столицы намерены очистить город от снега примерно за пять суток. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил заместитель московского мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- В соответствии с регламентом у нас есть еще пять дней, чтобы полностью очистить весь город. Я полагаю, что этот регламент будет выдержан, - сказал заместитель градоначальника в интервью «Соловьев Live»

Петр Бирюков добавил, что, несмотря на серьезные проблемы с передвижением транспорта из-за сильного снегопада, в Москве сегодня не было ни одной улицы, где наблюдался бы сбой в работе общественного транспорта, метро или железной дороги – все это работало в штатном режиме.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшие часты на всей протяженности МКАД на фоне прогнозируемых морозов до – 27 градусов установят более 40 точек обогрева и питания для водителей, а также передвижные туалетные кабины.

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