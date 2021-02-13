Газета Independent извинилась перед Романом Абрамовичем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Британское издание The Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за публикацию материала, который содержал утверждения о том, что бизнесмен якобы является «хранителем незаконных средств» руководства России и должен быть подвергнут санкциям. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 13 февраля, заявлении газеты.

В издании отметили, что данные слова о Романе Абрамовиче в материале от 6 февраля принадлежали соратнику Алексея Навального Леониду Волкову, а газета «ошибочно» обнародовала данную информацию.

- Мы не ставили целью утверждать, что бизнесмена следует подвергнуть санкциям. Представители Романа Абрамовича заявили, что нет никаких оснований для подобных утверждений. Мы рады прояснить этот вопрос и извиниться перед ним за недоразумение, - говорится в материале.

The Independent отметило также, что из-за этих ошибок готово сделать «пожертвование по выбору Абрамовича» и возместить ему все судебные издержки. Сумма пожертвований и издержек не уточняется.