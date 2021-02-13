Эксперт назвал способ защитить «Северный поток — 2» от санкций США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при российском правительстве Игорь Юшков назвал способ защитить «Северный поток — 2» от санкций со стороны Соединенных Штатов. В интервью сайту mk.ru в субботу, 13 февраля, специалисты отметил, что американская стратегия в противостоянии проекту не изменилась: Вашингтон вводит санкции против судов, которые заняты в строительстве трубопровода.

Россия, отмечает эксперт, переводила эти корабли в собственность новых фирм, на деятельность которых американская сторона не могла повлиять.

- Разумеется, они также автоматически попадают под санкции, однако после строительства их можно просто обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам. Кроме того, эти суда не смогут работать за пределами РФ. Избежать же будущих американских санкций в отношении эксплуатации трубопровода поможет только прямое вмешательство Евросоюза, - объяснил Игорь Юшков.

Он отметил, что европейским государствам невыгодна заморозка проекта. Эксперты также оценил возможность вывести «Северный поток — 2» на полную мощность. Он сообщил, что из-за того, что последние 12 километров газопровода проходят в Германии, он подпадает под действие Газовой директивы ЕС. По европейскому законодательству, монополия России поставлять по трубопроводу только половину своего топлива – другую половину должна отдать конкурентам.

Эксперт добавил, что данная проблема уже решается, для чего создали специальный экологический фонд — он сможет присвоить проекту статус климатически важного для Европы.