В Пенсильвании королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу. Фото: кадр из видео TheCinema Couch

В Пенсильвании застрелили бывшую модель и королеву красоты Ребекку Ландрит. Тело женщины выбросили на шоссе, пишет в субботу, 13 февраля, издание New York Post.

Труп модели нашел на дороге сотрудник Департамента транспорта Пенсильвании, чуть позже жертву убийства опознали по отпечаткам пальцев, которые она оставила на найденных в ее доме документах. Ландрит была убита несколькими выстрелами в голову, в шею и тело.

Сообщается, что правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве: 28-летнего водителя грузовика, ему уже предъявили обвинение. В куртке жертвы нашли записку, на которой указывалось его имя, телефон и адрес электронной почты, а в грузовике злоумышленника нашли следы крови женщины и гильзы.

Сам подозреваемый свою вину не признают. Он утверждает, что никогда не слышал ни о какой Ребекке Ландрит, однако рассказал, что накануне с ним путешествовала женщина, которая назвала себя Лесли. Ее он случайно встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте. Издание сообщает, что зимой прошлого года Ландрит бронировала номер в гостинице на имя Лесли Майерс.

Ребекка Ландрит была финалисткой конкурса «Мисс Манхэттен» 2014 года, а также обладательницей титула «Мисс Леди Либерти».