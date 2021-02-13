Перекрытие улиц из-за снегопада в Москве 14 февраля 2021: Опубликован список Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня с 23:00 по столичному времени в Москве частично и временно перекроют движение по Безымянному переулку – от Столового до Мерзляковского переулков. О перекрытие улиц из-за снегопада в Москве 14 февраля 2021 года сообщается в субботу в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

Ночью с 13 на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения на Хилковом, Толмачевском и Малом Афанасьевском переулках, Дурасовском, 1-ом Зачатьевском, 1-ом Котельническом и Малом Каретном переулках.

Частично перекроют для уборки и вывоза снега также Крапивенский, Крестовоздвиженский, Курсовой, Лиховой, Медвежий и Петровской переулки. Для оперативной уборки и вывоза снега перекрыть могут Малый Путинковский переулок, Рахманковский, Скарятинский, Скатерной переулки и улицу Большая Дмитровка.

- Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, власти Москвы намерены очистить улицы столицы от снега примерно за пять дней.

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