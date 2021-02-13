Сенатор США пришла на слушания по импичменту в туфлях разного цвета

Сенатор-демократ от штата Миннесота Тина Смит Фото: REUTERS

В американском сенате уже который день подряд продолжается разбирательство по делу об импичменте в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Заседания проходят довольно напряженно, представители обеих партий очень волнуются. В субботу будут заслушаны заключительные заявления обеих сторон – обвинения и защиты.

Сенатор-демократ от штата Миннесота Тина Смит, например, так много думала о предстоящем процессе, что пришла на слушания в туфлях разного цвета. Об этом она сама рассказала на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию своей обуви.

«Думаю, у меня было много мыслей в голове этим утром», - так Тина Смит подписала снимок туфель.

Сенатор-демократ Тина Смит показала туфли, в которых пришла на слушания. Фото: Twitter @SenTinaSmith

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне обвинитель от Палаты представителей конгресса Стейси Плэскит, выступая перед законодателями, оговорилась и заявила, что республиканец должен быть «осужден и оправдан».