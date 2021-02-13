В США столкнулись более 20 машин, пострадали 12 человек

В аварии пострадали 12 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошла крупная авария с участием 21 автомобиля. Машины столкнулись на обледенелой дороге, в результате пострадали не менее 12 человек, сообщает городская пожарная служба.

По данным ведомства, которое в США выполняет и функции спасателей, все пострадавшие с места происшествия были доставлены в больницы. Уточняется, что массовое ДТП произошло в субботу, 13 февраля, около восьми часов утра по местному времени (17.00 мск). Причиной столкновения двух десятков машин стал гололед. Кроме того, в этот день в Нэшвилле стоял сильный туман.

Напомним, как писал сайт kp.ru накануне из-за обледенения трассы в Техасе столкнулись более ста автомобилей, погибли шесть человек. Еще 36 пострадали, несколько раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Очевидцы сообщают, что машины крутило и разворачивало на скользкой и не чищенной дороге перед разворотом на поселок Гвардейское (подробности).