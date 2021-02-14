На шахте в Кузбассе эвакуируют рабочих после обрушения

Шахтеров выводят на поверхность Фото: Константин НАГОВИЦЫН

На шахте под Новокузнецком в Кузбассе произошло обрушение горной породы. В момент аварии под землей находились 98 человек, спасатели выводят людей на поверхность.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, тревожная информация об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе поступила на пульт дежурного в ночь на воскресенье, 14 февраля, в 03:10 по местному времени. К месту происшествия сразу же выехали горноспасатели.

«На момент происшествия в шахте находилось 98 человек. Люди выводятся на поверхность», - говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Сейчас на месте работают 24 спасателя, в операции задействовано пять единиц техники. Эвакуация шахтеров продолжается. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины обрушения позже установят специалисты.