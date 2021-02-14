После аварии на шахте в Кузбассе под землей могут оставаться пять человек

После обрушения шахты в Кузбассе под землей могут оставаться пять человек Фото: Предоставлено очевидцем

К этому часу спасатели вывели на поверхность из аварийной шахты в Кузбассе 93 горняка, под землей могут оставаться пять человек. Об этом в ночь на воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

«На данный момент вышли на поверхность 93 человека», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: Предоставлено очевидцем

Напомним, как писал сайт kp.ru, на угольной шахте «Юбилейная», расположенной в Новокузнецком городском округе, произошло обрушение горной породы.

Фото: Предоставлено очевидцем

В главном управлении МЧС России по Кемеровской области ранее сообщили, что информация об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе поступила на пульт дежурного в ночь на воскресенье, 14 февраля, в 03:10 по местному времени. К месту происшествия тут же выехали горноспасатели.

Фото: Предоставлено очевидцем

Сейчас на месте работают 24 спасателя, в операции задействовано пять единиц техники. Поиски остающихся в забое шахтеров продолжаются. Причины обрушения позже установят специалисты.