При обрушении на шахте в Донбассе погиб один человек

На месте работают спасатели и дежурят бригады "Скорой помощи" Фото: Предоставлено очевидцем

В результате обрушения породы на шахте в Кузбассе погиб один человек. На поверхность из забоя спасатели вывели 92 горняка, а не 93, как сообщалось перед этим.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек погиб», - рассказали в главном управлении МЧС России по Кемеровской области.

Фото: Предоставлено очевидцем

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 14 февраля, произошло обрушение горной породы на угольной шахте «Юбилейная», расположенной в Новокузнецком городском округе.

В областном главке МЧС уточнили, что авария случилась около трех часов ночи по местному времени, в тот момент под землей находились 98 шахтеров. Как только информация о ЧП поступила на пульт дежурного, на место происшествия выехали горноспасатели.

Фото: Предоставлено очевидцем

Сейчас на месте работают 24 спасателя, в операции задействовано пять единиц техники. Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что среди людей, которых вывели из забоя, пострадавших нет.