Путин раскритиковал идею продажи зерна и нефти в России по мировым ценам

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих отечественных СМИ 10 февраля раскритиковал идею продажи зерна и нефти внутри страны по мировым ценам. Он также отметил, что не видит смысла в субсидировании экспорта.

«Мы знаем, как у нас внутри страны потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт. Цены выросли, но субсидировать-то зачем, увеличивая экспорт?» - задал риторический вопрос глава государства в ходе беседы с главными редакторами российских изданий, фрагменты которой сегодня показал телеканал «Россия 24».

Он указал, что наша страна на мировом рынке зерновых занимает определенную нишу, и там растут цены. Причем «то же самое происходит с нефтью».

По словам президента, нефтяники оправдывают продажу сырья внутри страны по мировым ценам тем, что иначе они терпят убытки.

«Какие убытки? Недополученная сверхприбыль – да, но убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну», - подчеркнул Владимир Путин.

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Об этом - и не только - президент заявил на встрече с руководителями российских СМИ (подробности).