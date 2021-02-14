Путин: Политики США клянутся на Библии и нарушают ее принципы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Американские политики и, в частности, президенты США по давней традиции приносят клятвы на Библии, однако они при этом нарушают ее принципы, когда говорят об «исключительности» Америки и поддерживают однополые браки.

Таким мнением поделился глава российского государства Владимир Путин во время встречи с главными редакторами отечественных СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24».

«Про исключительность. Они (президенты США – прим. ред.) клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны», - указал Владимир Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что «в Библии брак – это союз между мужчиной и женщиной».

«Он клянется на Библии и нарушает ее. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?» - задал он риторический вопрос.

Владимир Путин отметил, что в таких вещах очень много противоречий, и «это совсем не значит, что мы должны следовать их примеру».

«У каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба», - подытожил президент России.

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