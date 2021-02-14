Китай ответил США на критику из-за выводов ВОЗ о происхождении коронавируса

Китай обвинил США в «деструктивных действиях», поскольку они «препятствуют международной борьбе с коронавирусом» Фото: REUTERS

В ответ на критику американской стороны Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что их действия мешают борьбе других стран с пандемией коронавируса и плохо сказываются на работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне обеспокоены первоначальными выводами экспертов ВОЗ, которые побывали в Ухане, чтобы выяснить происхождение COVID-19. Дескать, им не предоставили данные о самых ранних случаях заболевания, а выводы специалистов не были «свободными от вмешательства со стороны Китая».

«В последние годы Соединенные Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ. Вашингтон создал значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом», - говорится в ответном заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

Китайские дипломаты призвали США занять «ответственную и прозрачную позицию», а также «предпринять реальные шаги» для поддержки международных усилий по борьбе с пандемией, передает ТАСС.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).