Из-за землетрясения в Японии пострадали более 100 человек

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение Фото: REUTERS

К этому часу число пострадавших из-за мощного землетрясения на северо-востоке Японии возросло до 103 человек, передает агентство Kyodo со ссылкой на спасательные и медицинские службы страны. Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Издание уточняет, что большинство получивших травмы людей – жители префектур Мияги и Фукусима, причем речь, в основном, идет о ссадинах и ушибах, полученных при падении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в субботу, 13 февраля, в стране Восходящего Солнца произошло сильное землетрясение, магнитуда подземных толчков в некоторых районах достигла 7,3. Землетрясение ощущалось в девяти префектурах, но сильнее всего – в Мияги и Фукусиме.

Ранее глава японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что стихийное бедствие не привело к масштабным разрушениям, однако призвал местных жителей готовиться к афтершокам и не выходить на улицу ночью.