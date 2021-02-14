Трамп назвал процедуру импичмента самой масштабной в истории США охотой на ведьм

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп после его оправдания в сенате выступил с заявлением, в котором назвал попытку объявить ему импичмент «очередным этапом» крупнейшей в истории Штатов «охоты на ведьм».

«Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм», - заявил бывший глава Белого дома в эфире телеканала NBC.

При этом он не преминул похвастаться, указав, что «ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным».

Трамп также описал «печальную картину наших дней»: по его словам, сегодня в Америке «представители одной политической партии» превращают систему правосудия в «инструмент политического возмездия» и «пренебрегают принципом верховенства права». Тогда как он сам борется за «право американцев мирно и с честью обсуждать насущные вопросы без злых намерений и ненависти».

Оставивший свой пост президент поблагодарил адвокатов, защищавших его интересы в сенате, и пообещал вскоре поделиться своим видением «яркого, светлого и безграничного будущего» США. Трамп заверил всех своих сторонников в том, что всё только начинается, и с их помощью он «сделает Америку снова великой».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу сенат проголосовал против импичмента.

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