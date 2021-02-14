Последние новости на утро 14 февраля 2021: Сенат США на процессе по импичменту оправдал Трампа

«КП» – о последних новостях на утро 14 февраля 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости на утро 14 февраля 2021 года. В американском сенате прошло финальное голосование по импичменту в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. По его итогам, экс-глава Белого дома оправдан. Чтобы объявить импичмент оставившему пост главы государства Трампу, нужно было не менее 67 голосов из 100, однако в поддержку этой инициативы Палаты представителей конгресса высказались 57 сенаторов, против импичмента были 43 члена верхней палаты.

Этой ночью телеканал «Россия 24» показал фрагменты встречи главы российского государства Владимира Путина с руководителями отечественных СМИ, которая состоялась 10 февраля. В частности, во время беседы с главредами ведущих изданий президент сказал, что Россия не бросит Донбасс, «несмотря ни на что», однако прежде чем принимать какое-то решение, надо подумать о его последствиях.